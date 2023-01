Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 650,00 naar 675,00 euro met een herhaling van het koopadvies. De vraag ligt volgens analist Robert Sanders nog altijd ver boven de capaciteit van ASML, zowel voor DUV as EUV. De wachttijd is 13 tot soms zelfs 23 maanden, merkte hij op. Wel denkt Sanders dat de orderinstroom de komende kwartalen normaliseert, maar dat is volgens hem geen probleem. Een belangrijkere vraag is, hoe ASML zijn capaciteit voor DUV vergroot van 375 in 2023 naar 600 machines in 2025. Het aandeel ASML stijgt donderdag 1,5 procent naar 626,40 euro. Bron: ABM Financial News

