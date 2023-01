Degroof: bevredigende resultaten NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in 2022 bevredigende resultaten geboekt, maar het zicht op de toekomst blijft beperkt. Dit stelde analist Vincent Koppmair van Degroof Petercam donderdag.

Degroof is positief over de activiteiten in het afgelopen jaar, met de positieve bijdrage van huurindexering en de beperkte leegstand. Maar het gebrek aan zicht op de ontwikkelingen rond het afschaffen van het FBI-regime in Nederland hangt boven het aandeel, zo stelde Koppmair, naast onduidelijkheid over het dividend en het uitstellen van het Well House-project.

Degroof merkte verder op dat de pijplijn in 2022 wat tegenwind kende. "Het is goed om te zien dat Landerpoort en Vitrum in de tweede jaarhelft van start kunnen gaan."

De analist noemde het tegenvallend dat NSI vandaag niet met een concrete outlook kwam voor heel 2023. "Dat zegt veel over het huidige onzekere klimaat."

Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op NSI met een koersdoel van 27,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 0,6 procent tot 24,10 euro.