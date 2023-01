'Tesla schiet tekort' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het vierde kwartaal teleurgesteld. Dit oordeelde analist Philippe Houchois van Jefferies donderdag op basis van de cijfers die woensdag nabeurs verschenen. Hoewel de EBIT grofweg in lijn was en de omzet beter dan verwacht, sloeg Tesla de plank mis met de brutomarge bij de autodivisie. Die marge viel 214 basispunten lager uit dan voorzien. Dit suggereert dat de consensus voor 2023 van 23,5 procent wat omlaag moet. Een strikt beheer van de operationele kosten hield de impact op de EBIT-marge beperkt, maar ook deze marge kwam 70 basispunten lager uit dan verwacht, zo concludeerde Jefferies. De vrije kasstroom stelde volgens de analist eveneens teleur en schoot 50 procent tekort ten opzichte van de consensus. "De consensus zal in de komende weken verder omlaag gaan", waarschuwt Jefferies. Jefferies heeft een koopadvies op Tesla met een koersdoel van 180,00 dollar. Het aandeel sloot woensdag op 144,43 dollar. Tesla koerste in de handel nabeurs circa 5,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.