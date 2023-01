AEX start handelsdag vermoedelijk hoger na laat herstel op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start na een neutraal slot op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

De AEX daalde woensdag juist nog 0,7 procent naar 741,34 punten. Eerder op de handelsdag noteerde de AEX zelfs nog op 735 punten, maar richting het einde van de handelssessie werd een deel van de verliezen nog goedgemaakt. "Techaandelen leiden de daling", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op het Damrak wist indexzwaargewicht ASML een aanvankelijk verlies van bijna drie procent, na rapportering van kwartaalcijfers voorbeurs, dankzij een eindspurt wel om te zetten in een nipte winst.

Wall Street kende woensdag een rode start na negatief ontvangen kwartaalrapportages van onder meer Microsoft en Texas instruments, waarbij hoofdgraadmeter S&P 500 kort na de start van de handel 1,7 procent prijs gaf. In de loop van de handelsdag werd dit verlies echter helemaal goedgemaakt en de index sloot uiteindelijk vrijwel onveranderd.

Nabeurs op Wall Street waren alle ogen gericht op de cijfers van IBM en Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s erkende zijn groeidoelstelling voor 2022 niet te hebben behaald, maar kon wel een recordwinst overleggen. Daarnaast voorziet Tesla dat de autoverkoop in 2023 met vijftig procent kan stijgen.

Met name dit laatste vooruitzicht kon beleggers bekoren en het aandeel koerste in de elektronische handel nabeurs 5,5 procent hoger.

Het aandeel van ‘Big Blue’ IBM daalde nabeurs juist twee procent na rapportering van een vlakke omzetontwikkeling. Ook werd een ontslagronde aangekondigd waardoor 3.900 banen verdwijnen.

De Amerikaanse oliegigant Chevron maakte daarnaast bekend het dividend met zes procent te verhogen en voor maar liefst 75 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen. Nabeurs werd het aandeel beloond met een stijging van bijna drie procent.

Vandaag staan cijfers van onder meer American Airlines, Mastercard, Intel en Visa op de agenda.

In Azië waren de beurzen op het Chinese vasteland en Sydney vandaag gesloten. Hongkong was voor het eerst deze week open en de index koerste twee procent hoger. De Nikkei index in Tokio noteerde juist enkele tienden van een procent in het rood.

Op het macro-economische vlak kijken beleggers vandaag vooral naar Amerika, waar de economische groei in het vierde kwartaal, de orders voor duurzame goederen, de wekelijkse steunaanvragen en de nieuwe woningverkopen op de agenda staan.

Bedrijfsnieuws

NSI boekte in het afgelopen jaar een EPRA-winst per aandeel van 2,15 euro. Dit was een jaar eerder nog 2,38 euro. Dit is wel aan de bovenkant van de in oktober door NSI verhoogde outlook van 2,10 tot 2,15 euro. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 74,1 miljoen euro negatief, tegenover 74,6 miljoen euro positief in het jaar ervoor.

Aalberts wil de voormalige CFO van BAM, Thessa Menssen, en ex-CTO van Festo Frank Melzer, benoemen als commissaris.

De CFO van Cabka wordt vervangen. De werkzaamheden van Necip Küpcü worden per 1 februari tijdelijk waargenomen door Frank Roerink, die door de raad van commissarissen tot interim-CFO is benoemd.

Lavide moet snel een nieuwe listing agent vinden, anders kan het beursbedrijfje hoge dwangsommen tegemoet zien. Dit bleek uit een persbericht van het kleine beursfonds woensdag.

Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 615,00 naar 700,00 euro met een herhaling van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot woensdag vlak op 4.016,22 punten. Ook de Dow Jones-index kwam met een slotstand van 33.743,84 punten niet van zijn plaats, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,2 procent prijs gaf op 11.313,36 punten.