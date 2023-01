Aalberts wil voormalige CFO BAM als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aalberts

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts wil de voormalige CFO van BAM, Thessa Menssen, en ex-CTO van Festo Frank Melzer, benoemen als commissaris. Dit maakte Aalberts donderdagochtend bekend. De benoemingen staan op de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Aalberts op 9 maart. De benoemingen zijn voor een periode van vier jaar. Het aandeel Aalberts sloot woensdag op 43,26 euro. Bron: ABM Financial News

