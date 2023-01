Meer omzet en resultaat voor SAP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SAP heeft in het vierde kwartaal van dit jaar de omzet en het operationele resultaat zien stijgen. Dit meldde de Duitse softwarespecialist donderdagochtend in een cijferrapportage. De omzet van SAP steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met 6 procent naar 8,44 miljard euro. Vooral de cloud deed het goed, met een omzetplus van 30 procent tot 3,39 miljard euro. De operationele winst van SAP steeg van 1,46 naar 1,71 miljard euro. De winst na belasting daalde evenwel naar 332 miljoen euro. Over het vierde kwartaal van 2021 kwam deze post nog uit op 1,44 miljard euro. Qualtrics SAP meldde donderdag dat de verkoop van het belang in Qualtrics worden bestudeerd. Outlook SAP herhaalde donderdag de doelstellingen voor 2025 wanneer de omzet op minimaal 36 miljard euro moet liggen en de vrije kasstroom op circa 8 miljard euro. Voor dit jaar gaat de onderneming uit van een omzet uit de cloud en software van 28,2 tot 28,7 miljard euro tegen 26,52 over het afgelopen boekjaar. De vrije kasstroom komt in de prognose van de onderneming uit op circa 5 miljard tegen 4,35 miljard euro in 2022. Bron: ABM Financial News

