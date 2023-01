CFO Cabka vervangen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) De CFO van Cabka wordt vervangen. Dit meldde de producent van gerecyclede plastic pallets donderdag voorbeurs. De werkzaamheden van Necip Küpcü worden per 1 februari tijdelijk waargenomen door Frank Roerink, die door de raad van commissarissen tot interim-CFO is benoemd. Küpcü blijft een rol als senior finance vervullen binnen Cabka. Hij zal aan Roerink rapporteren. Tussen 2007 en 2019 was Roerink CFO van Avantium. Bron: ABM Financial News

