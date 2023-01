Resultaten STMicroelectronics stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) STMicroelectronics heeft in het vierde kwartaal de winst en de omzet conform verwachting zien stijgen en rekent voor 2023 op een verdere groei, na een omzetplus van ruim 26 procent in 2022. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het chipbedrijf. De chipmaker rapporteerde een nettowinst van 1,2 miljard dollar. Een kwartaal eerder was dit 1,1 miljard dollar en in het vierde kwartaal van 2021 was dit 750 miljoen dollar. De omzet steeg op jaarbasis van 3,6 naar 4,4 miljard dollar. Op kwartaalbasis ging het om een stijging met circa 0,1 miljard dollar. De brutomarge bedroeg 47,5 procent, een stijging ten opzichte van 45,2 procent een jaar eerder, maar wel een fractie minder dan de 47,6 procent in het derde kwartaal. STMicroelectronics rekende voor de laatste drie maanden van 2022 op een omzet van 4,4 miljard dollar met een marge van 47,3 procent. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal rekent STMicroelectronics op een omzet van 4,2 miljard dollar en een brutomarge van 48,0 procent. In heel 2023 denkt STMicroelectronics een omzet te genereren van 16,8 tot 17,8 miljard dollar. Dat was afgelopen jaar 16,1 miljard dollar, wat al 26,4 procent meer was dan in 2021. Bron: ABM Financial News

