Europese beurzen openen waarschijnlijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 106 punten voor de Duitse DAX, een plus van 42 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 28 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag lager, na matig ontvangen bedrijfsresultaten in de Verenigde Staten, maar aan het einde van de handelsdag waren de grootste verliezen weggewerkt.

"De tweedekwartaalcijfers van Microsoft waren grosso modo positief, ondanks enkele zwakke plekken, maar door de sombere vooruitblik kwamen de aandelen onder druk te staan", zag analist Michael Hewson van CMC Markets.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de eveneens slecht ontvangen kwartaalcijfers van 3M.



Maar er was ook goed nieuws. De Duitse Ifo-ondernemersvertrouwensindex steeg, vooral dankzij de gestegen verwachtingsindex.

ING wees erop dat dit de vierde maand op rij van stijging is, "maar het hernieuwde optimisme is wel gestoeld op erg fragiele fundamenten", aldus econoom Carsten Brzeski van de bank. "Duitsland is nog niet uit de problemen. Dat Duitsland het ergste scenario ontloopt, betekent niet automatisch dat de vooruitzichten rooskleurig zijn."



In de middag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week licht te zijn gestegen, met 0,5 miljoen vaten. Economen rekenden vooraf op een nog kleinere toename.



Bedrijfsnieuws

Sterke stijgers waren nauwelijks te vinden onder de grote Europese aandelen.

Vrachtwagenfabrikant Daimler Truck werd 2,6 procent meer waard.

Adyen verloor 3 procent in Amsterdam en was daarmee een sterke daler.

ASML heeft in de laatste drie maanden van 2022 aan de verwachtingen voldaan, waarbij de marge meeviel, en rekent voor dit jaar op meer dan 25 procent groei. De koers van het aandeel ASML daalde aanvankelijk, maar sloot toch 0,2 procent hoger.

Alstom zag in de afgelopen negen maanden de omzet en de orderinstroom stijgen en handhaafde de outlook voor dit jaar en de doelstellingen voor de middellange termijn. Het aandeel verloor een procent.

Amerikaanse oliebedrijven zullen mogelijk de verleiding niet kunnen weerstaan om overnames te doen in Europa, waar de oliebedrijven met een korting van meer dan 40 procent worden verhandeld, vergeleken met Amerikaanse sectorgenoten, stelde Citi.

Gevestigde Europese telecombedrijven kunnen profiteren van een hogere rente, omdat nieuwe concurrenten veel geld hebben geleend om de markt te veroveren, meldde JPMorgan. Vooral in Nederland, het VK en Duitsland zouden KPN, BT Group en Deutsche Telekom kunnen profiteren van de gewijzigde rentemarkt. KPN boekte een kleine winst, Deutsche Telekom steeg 0,8 procent, maar BT leverde in.

Euro STOXX 50 4.148,11 (-0,12%)

STOXX Europe 600 452,07 (-0,29%)

DAX 15.081,64 (-0,08%)

CAC 40 7.043,88 (-0,09%)

FTSE 100 7.744,87 (-0,16%)

SMI 11.404,77 (-0,01%)

AEX 741,34 (-0,68%)

BEL 20 3.855,70 (-0,69%)

FTSE MIB 25.875,30 (-0,03%)

IBEX 35 8.957,50 (-0,11%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag bijna onveranderd, herstellend van een lagere start na gemengde bedrijfsresultaten van onder andere Microsoft dinsdag nabeurs. AT&T was een uitblinker.

"Wat de rally echt tot stilstand brengt, zijn de Amerikaanse bedrijfscijfers", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade na de gemengde cijfers van dinsdag en woensdag. Analist Craig Erlam van Oanda denkt dat beleggers zich voorbereiden op een teleurstellend cijferseizoen voor Amerikaanse techbedrijven.

"Het is een stoot in je maag als je Microsoft een fundamentele reden ziet geven om de rally die we hebben gezien teniet te doen", zei John Lynch van Comerica. "Opeens zijn mensen niet meer zo zeer over Tesla en Alphabet."

Dinsdagavond kwamen Microsoft en Texas Instruments al met resultaten. Aanvankelijk steeg Microsoft in de handel nabeurs, om woensdag echter toch in het rood te zakken. Dit verlies is in de loop van de dag echter weer weggepoetst.

De macro-economische agenda was vrijwel leeg. De Amerikaanse olievoorraden zijn iets gestegen afgelopen week, maar minder dan verwacht.



Bedrijfsnieuws

Voorbeurs openden onder meer Abbott, Boeing en Kimberly-Clark de boeken. Nabeurs was het de beurt aan IBM en Tesla.

Microsoft stelde dinsdag nabeurs iets teleur met zijn omzetcijfer over het afgelopen kwartaal. Aanvankelijk reageerde de koers nog positief, maar na sombere vooruitblikkende uitspraken opende het aandeel fors lager. Uiteindelijk beperkten de verliezen zich tot 0,6 procent.

Alphabet, moederbedrijf van Google, verloor 2,5 procent, nadat aanhangers van de grote techbedrijven onzekerder werden door Microsoft.



Texas Instruments zag in het vierde kwartaal de winst minder dalen dan verwacht. Voor het lopende kwartaal rekent Texas Instruments op 1,64 tot 1,90 dollar winst per aandeel en een omzet van 4,17 tot 4,53 miljard. Analisten rekenden op 1,86 dollar winst en een omzet van 4,41 miljard dollar. Het aandeel verloor 1,1 procent.

Boeing won 0,3 procent na cijfers. Abbott Laboratories daalde 1,4 procent en Kimberly-Clark sloot 1,9 procent lager.

AT&T won juist 6,6 procent. Het telecombedrijf kreeg er meer mobiele abonnees bij dan verwacht. Beleggers negeerden een afwaardering van 25 miljard dollar vanwege de hogere marktrentes.

Tesla meldde woensdag nabeurs een recordwinst en kondigde aan het groeidoel van 50 procent meer auto's dit jaar wel te gaan halen, nadat dit vorig jaar niet lukte. Al voorafgaand aan de kwartaalcijfers liet het bedrijf weten dat in 2022 iets meer dan 1,3 miljoen auto's van de band rolden. Het aandeel sloot licht hoger in aanloop naar de kwartaalcijfers en stond in de handel nabeurs nauwelijks lager.

IBM boekte een vlakke omzet, maar zag de vraag tegen het einde van het jaar versnellen, zei CFO Jim Kavanaugh. Het aandeel zakte nabeurs toch weg een verloor ruim 2 procent.

S&P 500 index 4.016,22 (-0,02%)

Dow Jones index 33.743,84 (+0,03%)

Nasdaq Composite 11.313,36 (-0,18%)

AZIE

De Japanse beurs lijdt een klein verlies, terwijl er in China nog altijd geen handel is vanwege de viering van het nieuwe jaar.

Nikkei 225 27.352,12 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.264,81 (slot 20 jan.)

Hang Seng 22.460,41 (+1,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0916. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0917 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0885 op de borden.

USD/JPY Yen 129,30

EUR/USD Euro 1,0916

EUR/JPY Yen 141,14

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - December (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 SAP - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 American Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers vierde kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers eerste kwartaal (VS)