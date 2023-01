Chevron koopt voor 75 miljard dollar aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron verhoogt het dividend met 6 procent en gaat voor 75 miljard dollar aandelen inkopen. Dat maakte het Amerikaanse olieconcern woensdagavond bekend. Het dividend gaat naar 1,51 dollar per aandeel. Het aandeel gaat op 16 februari ex dividend. Het aandeleninkoopprogramma, tot een bedrag van 75 miljard dollar, start op 1 april en heeft geen vast afloopdatum. Het aandeel Chevron stond woensdag 2,9 procent hoger in de handel nabeurs, nadat het in de reguliere handel 1 procent lager sloot. Bron: ABM Financial News

