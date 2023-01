IBM boekt vlakke omzet

(ABM FN-Dow Jones) IBM heeft in het vierde kwartaal aan de verwachtingen voldaan met de winst en wist de omzet nagenoeg gelijk te houden, met een gunstige trend aan het eind van het jaar. Dat meldde het bedrijf woensdag nabeurs.

"We zagen versnellende vraag bij het uitgaan van het jaar", zei Chief financial officer Jim Kavanaugh in een interview. Daarnaast verwacht IBM dat de wisselkoerden in 2023 in het voorbeeld van het bedrijf gaan werken.

Het IT-bedrijf boekte een nettowinst van 2,71 miljard dollar, of 2,96 dollar per aandeel, in het kwartaal. Een jaar eerder was die 2,33 miljard dollar, of 2,57 dollar per aandeel.

De aangepaste winst was 3,60 dollar per aandeel, iets beter dan de 3,59 dollar die analisten gemiddeld hadden voorzien.

De omzet daalde nauwelijks, van 16,70 miljard tot 16,69 miljard dollar. Hier rekenden analisten op 16,15 miljard.

In het segment software groeide de omzet met 3 procent tot 7,3 miljard dollar. Consulting groeide ook, met 0,5 procent tot 4,8 miljard dollar. Infrastructuur haalde 1,6 procent meer omzet binnen, ter waarde van 4,5 miljard dollar. Het onderdeel financiering zag de inkomsten licht afnemen.