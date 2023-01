Tesla verwacht groeidoel te halen in 2023

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft zijn groeidoel niet gehaald vorig jaar maar boekte wel een recordwinst, en verwacht in 2023 wel het aantal auto's met 50 procent te kunnen laten stijgen. Dat bleek woensdag nabeurs uit de vierdekwartaalcijfers.

De autofabrikant meldde een nettowinst van 3,7 miljard dollar, 59 procent meer dan een jaar eerder. Dit was een fractie lager dan de 3,8 miljard waar analisten op rekenden volgens FactSet.

De nettowinst per aandeel van 1,07 dollar was iets lager dan de analistenverwachting van 1,13 dollar. Het aangepaste winstcijfer van 1,19 dollar was iets hoger.

De omzet bedroeg 24,3 miljard dollar in de periode. Dit was iets minder dan de 24,7 miljard waar analisten op rekenden, maar nog altijd 37 procent meer dan een jaar eerder.

Tesla leverde iets meer dan 405.000 auto's af in het vierde kwartaal, wat 31 procent meer was dan een jaar eerder. Over het hele jaar bedroeg de groei 40 procent. Daarmee haalde Tesla zijn jaarlijkse groeidoelstelling van 50 procent niet.

Het geloof van Wall Street in de fabrikant van elektrische auto's heeft de laatste maanden een deuk opgelopen, omdat de rente is gestegen, de concurrentie is toegenomen en de populariteit van het merk Tesla lijkt gedaald. Het aandeel verloor circa 700 miljard dollar aan marktwaarde, nadat de koers daalde van bijna 400 naar krap 100 dollar. Sinds het dieptepunt is er enig herstel.

Beleggers waren daarom zeer benieuwd naar de vooruitzichten.

Outlook

Tesla kondigde aan de productie zo snel mogelijk te willen opvoeren, in lijn met het jaarlijkse groeidoel van 50 procent dat sinds begin 2021 geldt. Het bedrijf verwacht dat dit in 2023 gehaald zal worden, anders dan dit jaar.

"In sommige jaren groeien we misschien sneller en sommige langzamer, afhankelijk van een aantal factoren. Voor 2023 verwachten we boven het langetermijndoel van 50 procent jaarlijkse groei te komen, met ongeveer 1,8 miljoen auto's", aldus Tesla.

Over de winst was het bedrijf minder stellig. Tesla blijft de productiekosten en operationele kosten verlagen met innovaties en verwacht een versnelling van software-gerelateerde winst. "We blijven geloven dat onze operationele marge de hoogste zal blijven van de grote fabrikanten", aldus de fabrikant.

Het aandeel stond nabeurs licht lager, terwijl het in de reguliere handel een fractie hoger was gesloten.

CEO Musk zei vorige maand al te willen kiezen voor groei, in plaats van meer winst. In het verleden had Tesla vaak een tekort aan middelen, maar de kaspositie is nu relatief sterk, met flink wat reserves op de bank.

In de eerste weken van het nieuwe jaar probeerde Tesla de vraag een impuls te geven door de prijzen van de auto's te verlagen, soms met meer dan 20 procent, zoals in China.