Olieprijs stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs in New York is woensdag vrijwel gelijk gebleven, na tamme wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,02 procent hoger op 80,15 dollar op de New York Mercantile Exchange. De afgelopen dagen lijkt de actie in de markt te zijn uitgedoofd, doordat zorgen over een Amerikaanse recessie en zwakkere binnenlandse vraag in evenwicht zijn met de heropening van China en het eindigen van de verkoop van ruwe olie uit de strategische Amerikaanse olievoorraad door Washington. De handelsvoorraad olie was afgelopen week weinig veranderd, met een toename met 500.000 vaten. Sommigen hadden gerekend op een daling, terwijl een handelsgroep dinsdag een sterkere stijging rapporteerde. Het wekelijkse rapport van EIA wees op zwakke vraag naar benzine en diesel in de Verenigde Staten. De olieprijs is vrijwel gelijk aan het begin van het jaar. De cijfers van EIA "weerspiegelde wat de olieprijs ons al weken vertelt: de groeiende premie voor Brent ten opzichte van WTI sinds eind december leidt wederom tot sterkere uitvoer van ruwe olie. Dit beperkte de opbouw van ruwe olie deze week, ondanks dat de raffinaderijen op een wat lager pitje draaiden", zei Troy Vincent van DTN. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.