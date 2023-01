Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dichtbij huis, herstellend van een lagere start na een teleurstellende vooruitblik van Microsoft dinsdag nabeurs.

De S&P500 stond nagenoeg vlak met minder dan een uur handel te gaan evenals de Dow Jones-index. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent.

"Wat de rally echt tot stilstand brengt, zijn de Amerikaanse bedrijfscijfers", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade na de gemengde cijfers van dinsdag en woensdag. Analist Craig Erlam van Oanda denkt dat beleggers zich voorbereiden op een teleurstellend cijferseizoen voor Amerikaanse techbedrijven.

Dinsdagavond kwamen Microsoft en Texas Instruments al met resultaten. Aanvankelijk steeg Microsoft in de handel nabeurs, om woensdag echter toch in het rood te zakken. Dit verlies is in de loop van de dag echter weer weggepoetst.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

De Amerikaanse olievoorraden zijn iets gestegen afgelopen week, maar minder dan verwacht. De olieprijs steeg een half procent. Een vat ruwe olie voor maart kostte 80,61 dollar in New York.

De euro/dollar sterkte verder aan en handelt op 1,0917. Volgens marktanalist Stefan Koopman van Rabobank wacht de markt vooral op het cijfer over de PCE-inflatie dat vrijdagmiddag wordt gepubliceerd.

Bedrijfsnieuws

Voorbeurs openden onder meer Abbott, Boeing en Kimberly-Clark de boeken. Nabeurs is het de beurt aan IBM en Tesla.

Tesla liet alvast weten dat het in 2022 iets meer dan 1,3 miljoen auto's van de band liet rollen. Ook wil Tesla 3,6 miljard dollar investeren in de uitbreiding van zijn gigafabriek in Nevada, waar momenteel batterijen en andere onderdelen worden geproduceerd voor elektrische voertuigen. Het aandeel stijgt 1 procent in aanloop naar de kwartaalcijfers.

Microsoft stelde dinsdag nabeurs iets teleur met zijn omzetcijfer over het afgelopen kwartaal. Aanvankelijk reageerde de koers nog positief, maar na sombere vooruitblikkende uitspraken opende het aandeel fors lager. Tegen het einde van de handel is dat nog maar 0,3 procent verlies. Vandaag heeft een groot aantal producten van Microsoft last van een storing.



Texas Instruments heeft in het vierde kwartaal de winst minder zien dalen dan verwacht. Voor het lopende kwartaal rekent Texas Instruments op een winst van 1,64 tot 1,90 dollar per aandeel en een omzet van 4,17 miljard tot 4,53 miljard dollar. Analisten rekenden op 1,86 dollar winst en een omzet van 4,41 miljard dollar. Het aandeel verlies 1,5 procent.

Boeing winst 0,5 procent na cijfers. Abbott Laboratories daalt 1,8 procent en Kimberly-Clark staat eveneens 1,8 procent lager.

AT&T stijgt juist 6 procent. Het bedrijf kreeg er meer mobiele abonnees bij dan verwacht. Beleggers negeerden een afwaardering van 25 miljard dollar vanwege de hogere marktrentes.