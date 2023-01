Beursblik: Tesla maakt zich op voor recordwinst

(ABM FN-Dow Jones) Tesla staat klaar om een recordwinst te rapporteren over de laatste drie maanden van 2022, terwijl Wall Street hongert naar duidelijkheid over de groeiplannen nu de vraag naar de elektrische auto's van Tesla lijkt te zijn afgezwakt.

Ondanks dat de groei van het aantal geleverde auto's iets achterbleef op de doelstelling, zal de autofabrikant naar verwachting een nettowinst melden van bijna 3,8 miljard euro, wat ongeveer 62 procent meer zou zijn dan een jaar eerder, zo luidt de analistenconsensus van FactSet.

Tesla maakt de resultaten woensdagavond nabeurs bekend. Het bedrijf van Elon Musk heeft naar verwachting ongeveer 24,7 miljard aan omzet behaald in de periode, bijna 40 procent meer dan een jaar eerder.

Het geloof van Wall Street in de fabrikant van elektrische auto's heeft wel een deuk opgelopen, omdat de rente is gestegen, de concurrentie is toegenomen en de populariteit van het merk Tesla lijkt gedaald.

In 2022 haalde Tesla zijn jaarlijkse groeidoelstelling niet, verloor het aandeel circa 700 miljard dollar aan marktwaarde, nadat de koers daalde van bijna 400 naar krap 100 dollar. Sinds het dieptepunt is er enig herstel.

In de eerste weken van het nieuwe jaar probeerde Tesla de vraag een impuls te geven door de prijzen van de auto's te verlagen, soms met meer dan 20 procent, zoals in China.

CEO Musk zei vorige maand te willen kiezen voor groei, in plaats van meer winst. In het verleden had Tesla vaak een tekort aan middelen, maar de kaspositie is nu relatief sterk, met flink wat reserves op de bank. Een aandeleninkoop van 5 miljard tot 10 miljard dollar in 2023 is volgens Musk een optie, zei hij in oktober, maar recent zei hij dat het geen goed idee is, als zou blijken dat de recessie zwaarder uitvalt dan voorzien.

Tegen 2030 wil Tesla 20 miljoen auto's per jaar verkopen. Dan moeten er nog wel heel wat fabrieken worden bijgebouwd.

Dinsdag kondigde Tesla aan meer dan 3,6 miljard dollar te investeren in een uitbreiding in Reno, waaronder twee nieuwe fabrieken voor batterijcellen en uitbreiding voor de truck die in december op de markt kwam. Ook bij Austin in Texas wil Tesla de productielocatie uitbreiden.

Later dit jaar zal Tesla ook de markt voor pickup-trucks enteren met de langverwachte Cybertruck, die de pickups van Ford en Rivian moeten uitdagen.

Intussen loopt er nog een rechtszaak tegen Musk in San Francisco, over de tweets waarin Musk opperde om Tesla van de beurs te halen. Volgens beleggers hebben ze hierdoor miljarden dollars verloren. Musk zei de tweets te hebben gestuurd om zijn gedachten met aandeelhouders te delen en om uit te drukken dat er geen zorgen over de financiering zijn.

De afgelopen tijd is Musk veel bezig geweest met Twitter, een socialmediaplatform dat hij recent kocht en zegt te willen omvormen om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. Sommige Tesla-beleggers vinden dat hij meer aandacht moet besteden aan de auto's. Musk heeft al gezegd dat hij het roer bij Twitter wil overdragen aan iemand anders.