ASML kleine stijger in rode AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten. De AEX daalde 0,7 procent naar 741,34 punten. Eerder op de dag noteerde de AEX nog op 735 punten, maar richting het einde van de handelssessie werd een deel van de verliezen nog goedgemaakt. "Techaandelen leiden de daling", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "11 procent van de S&P500 bedrijven kwam al met zijn kwartaalrapport op de proppen. Daarvan kwam 67 procent van de bedrijven boven de winstlat uit", aldus marktkenner Tom Simonts van KBC. Dat is beduidend lager dan gebruikelijk. Zo ligt het vijfjarige gemiddelde op 77 procent en over tien jaar is dit 73 procent. Maar veel is al ingeprijsd volgens Simonts. "Dat zal een bodem onder de waardering van aandelen leggen", verwacht de econoom van KBC. Een meevaller kwam uit Duitsland, in de vorm van een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen. ING wees erop dat dit de vierde maand op rij van stijging is, "maar het hernieuwde optimisme is wel gestoeld op erg fragiele fundamenten", aldus econoom Carsten Brzeski van de bank. "Duitsland is nog niet uit de problemen. Dat Duitsland het ergste scenario ontloopt, betekent niet automatisch dat de vooruitzichten rooskleurig zijn." De euro/dollar handelde op 1,0885 en olie werd iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX waren er nauwelijks stijgers. ArcelorMittal was koploper met 0,6 procent koerswinst en Heineken steeg 0,3 procent. De kwartaalupdate van ASML kon aanvankelijk niet worden verzilverd met koerswinst, hoewel analisten toch spraken van een kleine meevaller. Het aandeel zette aan het einde van de middag een herstel in en sloot zo toch 0,2 procent hoger. Sectorgenoten ASMI en Besi daalden wel 1,4 en 2,4 procent. Adyen werd zelfs 3,2 procent goedkoper en DSM daalde ook 2,6 procent. In de AMX profiteerde Flow Trader van de mineurstemming op de beurs en won 1,4 procent. Inpost en PostNL leverden daarentegen 4,5 en 5,0 procent in. Bij de kleinere aandelen won Pharming 2,7 procent. Fastned werd 2,3 procent duurder, maar Majorel en CM.com leverden 2,5 en 3,3 procent in. Accsys werd, na de opvallende koersstijging van dinsdag, vandaag weer 7,5 procent goedkoper. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5, noteerden de Amerikaanse beurzen circa een procent lager. Bron: ABM Financial News

