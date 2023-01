Bloomberg: Prosus ontslaat 30 procent kantoorpersoneel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus en moederbedrijf Naspers gaat 30 procent van hun kantoorpersoneel ontslaan. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag, na een gesprek met de topman. Prosus is één van de grootste investeerders in e-commerce in Europa, naar marktwaarde gemeten. De banen zullen verdwijnen bij de centrale kantoren van het bedrijf, met name in Hongkong, Amsterdam en Zuid-Afrika, zei CEO Bob van Dijk woensdag in het interview. De banen zullen in de loop van dit jaar worden geschrapt. Ongeveer vijftien locaties worden getroffen. Van Dijk zegt volgens het persbureau dat het economische klimaat veel moeilijker is geworden en erg veranderd. Ook de kosten van kapitaal zijn erg veranderd, door de hogere rente en risicopremies. Hoeveel mensen hun baan kwijt zullen raken wordt niet duidelijk. Prosus had eind maart vorig jaar 30.000 mensen in dienst wereldwijd, stelt Bloomberg. Die werken echter niet allemaal in de grote kantoren, maar ook bij de diverse bedrijven waarin Prosus investeert, zoals marktplaatsen voor advertenties, maaltijdbezorgers en internetbetaalbedrijven. Prosus wil ook kosten besparen bij de ruim 80 bedrijven waarin is geïnvesteerd, maar minder snel en op een andere schaal. Zo zou Prosus in de eerste helft van 2025 winstgevend moeten zijn. Het nieuws is wellicht geen verrassing, nadat veel andere grote technologiebedrijven al ingrijpende ontslagrondes aankondigden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.