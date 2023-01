RWE overtreft eigen outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RWE heeft afgelopen boekjaar beter gepresteerd dan verwacht. Dit meldde de Duitse energiegigant woensdagmiddag, op basis van voorlopige cijfers. Richting het einde van het jaar deden onder meer de gasactiviteiten en de handelstak het veel beter dan voorzien. Afgelopen jaar kwam de aangepaste EBITDA uit rond de 6,31 miljard euro, waar de outlook stond op 5,0 tot 5,5 miljard euro. De aangepaste nettowinst zal volgens voorlopige berekeningen uitkomen op 3,2 miljard euro, en ook dat is veel meer dan de 2,1 tot 2,6 miljard euro waarop RWE rekende. De volledige cijfers presenteert RWE op 21 maart. Het aandeel RWE reageerde positief en noteert inmiddels ruim 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

