Holland Colours nomineert nieuwe commissaris

Beeld: Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft Jeanine van der Vlist voorgesteld als nieuwe commissaris. Dit maakte het Apeldoornse bedrijf woensdagmiddag bekend. De bedoeling is dat Van der Vlist ook voorzitter van de RvC wordt. De termijn van de huidige voorzitter, Roland Zoomers, eindigt later dit jaar, en hij is hier herkiesbaar. Van der Vlist is sinds 2014 commissaris bij BDR Thermea Group. Ook werd zij in 2022 benoemd als commissaris bij Algen en Brill. Dit jaar eindigt ook de termijn van Aukje Doornbos, maar zij is wel herkiesbaar. Bron: ABM Financial News

