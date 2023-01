Beursblik: Amerikaanse oliebedrijven kunnen oogje hebben op Europese sectorgenoten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese geïntegreerde oliebedrijven noteren tegen een forse korting ten opzichte van hun Amerikaanse sectorgenoten, wat een kans biedt voor een overnamebod. Dit zeggen analisten van Citi in een rapport. Volgens hen is die korting wel meer dan 40 procent. Deels is dit volgens Citi te verklaren omdat Amerikaanse aandelen altijd wat hoger gewaardeerd zijn dan Europese, maar vermoedelijk wordt een deel van de korting ook bepaald door politieke oorzaken. Citi verwacht niet dat de Europese oliereuzen in staat zijn om zelfstandig die korting volledig weg te werken. Maar de sector kan dit wel, als Exxon Mobil of Chevron BP, Shell of TotalEnergies koopt. Exxon en Chevron kunnen relatief tegen lagere kosten financieren en volgens Citi zijn er flinke kostensynergieën te halenv an "15 tot wel 30 procent van de marktkapitalisatie", stelden zij. De kans dat Europa een overname tegenhoudt, is volgens Citi minder groot dan beleggers wellicht denken. Allereerst zou dit niet de eerste consolidatie in de sector zijn, en daarnaast zitten oliebedrijven toch al in het politieke verdomhoekje. "Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat ze direct zullen ingrijpen." En de mededingingsautoriteiten zullen wellicht maatregelen eisen, maar dan zou er nog genoeg potentieel overblijven, denken de analisten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.