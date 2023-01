Onverwacht verlies voor Boeing Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het vierde kwartaal onverwacht verlies geleden. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Het aangepaste verlies per aandeel uit de kernactiviteiten bedroeg 1,75 dollar. Vorig jaar bedroeg dit verlies nog 7,69 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden voor afgelopen kwartaal gerekend op een kleine winst van 0,20 dollar per aandeel. De omzet steeg op jaarbasis met 35 procent naar bijna 20 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op een stijging tot 20,3 miljard dollar. Bij de divisie Defense, Space & Security steeg de omzet met 5 procent naar 6,2 miljard dollar en bedroeg de operationele winst over het vierde kwartaal van 2022 112 miljoen dollar tegen een verlies van 255 miljoen dollar een jaar eerder. Bij de divisie Commercial Airplanes liep het operationele verlies terug van ruim 4,4 miljard dollar naar 626 miljoen dollar. Hier steeg de omzet met 94 procent naar 9,2 miljard dollar. Boeing heeft een orderportefeuille van ruim 404 miljard dollar, waarvan 330 miljard dollar voor meer dan 4.500 vliegtuigen. De schuld van de fabrikant bleef vrijwel stabiel op 57 miljard dollar aan het einde van het vierde kwartaal. Voor 2023 herhaalde Boeing op een operationele kasstroom te rekenen van 4,5 tot 6,5 miljard dollar. Het aandeel Boeing lijkt woensdag 1,3 procent lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

