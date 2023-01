Afnemende vraag naar coronatesten drukt omzet Abbott Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abbott Laboratories heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien dalen, omdat de vraag naar coronatesten terugliep. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. De omzet daalde in de laatste drie maanden van vorig jaar met 12,0 procent tot 10,1 miljard dollar. Die daling was vooral het gevolg van minder vraag naar coronatesten. Op autonome basis daalde de omzet met 6,1 procent. Dat is exclusief wisselkoerseffecten. Exclusief de verkoop van coronatesten daalde de omzet ook, maar slechts met 1,4 procent. De winst per aandeel daalde van 1,11 naar 0,59 dollar, en aangepast voor bijzondere posten ging de winst van 1,32 naar 1,03 dollar. Dat was wel 10 dollarcent meer dan waarop Wall Street rekende, aldus FactSet. In heel 2022 kwam de omzet ruim een procent hoger uit op 43,7 miljard dollar, met een aangepaste winst per aandeel van 5,34 dollar, een plus van 2,5 procent ten opzichte van 2021. "We overtroffen onze winstverwachting die we aan het begin van vorig jaar afgaven ruimschoots", zei CEO Robert Ford woensdag in een toelichting. Bij de vorige kwartaalupdate verhoogde Abbott de outlook al naar 5,17 tot 5,23 dollar per aandeel. Abbott kondigde een kwartaaldividend aan van 0,51 dollar per aandeel. Al 51 jaar verhoogt Abbott het dividend, reden dat het één van de dividendaristocraten van de S&P 500 is. Outlook Voor 2023 rekent Abbott op een winst per aandeel, aangepast voor bijzondere posten, van 4,30 tot 4,50 dollar. Daarbij zal de omzet autonoom ook stijgen. Exclusief coronatesten mikt Abbott op een omzetstijging van 5 tot 10 procent. Het aandeel lijkt woensdag tot een procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

