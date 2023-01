Ajax draagt Pier Eringa voor als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft Pier Eringa voorgedragen als commissaris. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub woensdag bekend. De bedoeling is tevens dat Eringa voorzitter van de RvC wordt, als opvolger van Leen Meijaard. Zijn benoeming is voor een periode van drie jaar en acht maanden. De voordracht van Eringa heeft de steun van de ondernemingsraad van AFC Ajax en de vereniging Ajax als grootaandeelhouder. Over de voordracht van Eringa wordt besloten op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden op dinsdag 14 maart in de Johan Cruijff ArenA. Bron: ABM Financial News

