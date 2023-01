Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, na een terughoudende ontvangst van de bedrijfsresultaten in de Verenigde Staten, waar het cijferseizoen inmiddels goed op gang komt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,7 procent op 450,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.032,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 7.014,55 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.049,18 punten. "In afwachting van kwartaalcijfers van belangrijke bedrijven en het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag, wordt er wat winst genomen", zag investment manager Simon Wiersma van ING. Wiersma wees op slecht ontvangen kwartaalcijfers van onder andere 3M. Ook Microsoft stond onder druk in de nabeurshandel, nadat de eerste koersreactie nog positief was. ING benadrukte de minder sterke vooruitzichten voor clouddiensten. "Wat de rally echt tot stilstand brengt, zijn de Amerikaanse bedrijfscijfers", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op de gemengde resultaten die dinsdag verschenen. Vooral de Amerikaanse beurzen blijven hierdoor volgens Aslam binnen een krappe bandbreedte in afwachting van meer nieuws. De Duitse Ifo-ondernemersvertrouwensindex steeg, waar vooral de gestegen verwachtingsindex aan bijdroeg. Voor de rest van de dag staan alleen nog de wekelijkse olievoorraden in de VS op de macro-agenda. Olie werd woensdag iets goedkoper. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 79,95 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 85,97 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0869. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0883 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0884 op de borden.



Bedrijfsnieuws ASML heeft in de laatste drie maanden van 2022 aan de verwachtingen voldaan, waarbij de marge meeviel, en rekent voor dit jaar op meer dan 25 procent groei. De koers van het aandeel ASML daalde desondanks 2,0 procent . Alstom heeft in de afgelopen negen maanden de omzet en de orderinstroom zien stijgen en handhaafde de outlook voor dit jaar, evenals de doelstellingen voor de middellange termijn. De koers van het aandeel Alstom noteerde 0,4 procent hoger. In Parijs en Frankfurt noteerde het gros van de hoofdaandelen lager, maar de uitslagen bleven redelijk beperkt. Alleen de koers van het aandeel Daimler Truck viel op met een koerswinst van 2,6 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het rood. De S&P500 sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.016,95 punten. De Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 33.733,96, en technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 11.334,27 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.