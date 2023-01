Valuta: euro consolideert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro consolideerde woensdag op een relatief hoog niveau met vooral aanstaande vrijdag als belangrijk richtpunt op de radar. "Als de PCE-inflatie-indicator over december gunstig uitvalt dan zal dat gezien worden als een bevestiging van de huidige verwachting dat de Federal Reserve volgende week woensdag de rente met 25 basispunten verhoogt", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De eerste groei-indicatie voor de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal die donderdag naar buiten komt, zal naar ons idee een stuk minder impact op de dollar hebben, ook als deze sterk afwijkt", denkt Koopman. De analist van Rabobank verwacht voor de Europese Centrale Bank en de Bank of England volgende week verhogingen met 50 basispunten. "Het gaat bij de besluiten van volgende week vooral om de outlook voor de rentebeslissingen later dit jaar en voor de ECB staat het gezien de verdeeldheid nog niet helemaal vast dat er ook dan 50 basispunten op de rente bij komen", aldus Koopman woensdag. Voor de wat langere termijn sluit Koopman een sentimentsdraai naar de dollar niet uit, ook met het oog op de geopolitieke risico's en de behoefte aan meer veiligheid. De dollar van Australië liep woensdag op, als gevolg van een hoger dan verwacht inflatiecijfer. "Dat tempert de verwachting dat de Reserve Bank of Australia het met het rentebeleid wat rustiger aan kan doen", aldus Koopman. De Duitse Ifo-ondernemersvertrouwensindex steeg, waar vooral de gestegen verwachtingsindex aan bijdroeg. De macro-economische agenda van woensdag is alleen gevuld met de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0874 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8839 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2301 dollar. De Australische dollar steeg 0,7 procent naar 0,7076 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.