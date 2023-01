Heineken ziet niets in gedeeltelijke overname Distell - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken wil Distell alleen inlijven als het beide merken van het Zuid-Afrikaanse bedrijf mag overnemen. Dit schreef het Zuid-Afrikaanse BusinessDay dinsdag. Volgens Heineken is een gedeeltelijke overname economisch niet haalbaar en wil de brouwer daarom zowel de merken Savanna als Hunters inlijven. De overnameplannen dateren van november 2021 en moeten nog worden goedgekeurd door de Zuid-Afrikaanse toezichthouders. Bron: ABM Financial News

