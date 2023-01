'Kleine meevallers bij ASML' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het vierde kwartaal nipt beter dan verwacht gepresteerd, en over het eerste kwartaal en heel 2023 is de halfgeleiderreus positiever gestemd dan voorzien. Dit concludeerde analist Michael Roeg van Degroof Petercam. De omzet in het vierde kwartaal lag 1 procent hoger dan verwacht, maar de winst kwam 5 tot 8 procent hoger uit dankzij een uitkering van een brandverzekering. De omzetgroei van meer dan 25 procent die ASML voor 2023 verwacht, is ruim 4 procent meer dan waarop Roeg had gerekend. En omdat de marge ook licht zal stijgen, komt de brutowinst "minimaal 3 procent hoger uit" dan de analist verwachtte. Roeg gaat zijn taxaties en koersdoel aanscherpen na de update van ASML. Voor nu heeft de analist een koopadvies met een koersdoel van 700,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.