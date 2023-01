Iveco sluit groot raamcontract in Belgie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Iveco heeft een raamwerkovereenkomst getekend met het Vlaamse openbaarvervoersbedrijf De Lijn voor de levering van 65 elektrische bussen, hetgeen kan worden uitgebreid tot 500 exemplaren. Dit bleek woensdag. Er werden geen financiële details gemeld. Iveco heeft al 800 van de zogenoemde E-Way-bussen rijden. De opdracht voor Iveco betekent dat het Nederlandse Ebusco naast de aanbesteding grijpt. Bron: ABM Financial News

