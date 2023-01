ASML licht lager na cijfers in lichtrode AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de handel, koerste de AEX 0,2 procent lager op 745,22 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Signify 0,9 procent en ArcelorMittal 0,5 procent. ASML koerste licht lager na cijfers. De halfgeleidergigant uit Veldhoven heeft volgens analisten van Jefferies een iets beter dan verwacht vierde kwartaal achter de rug en denkt dit jaar met meer dan 25 procent te kunnen groeien. Philips gaf 1,4 procent prijs. In de AMX won Air France-KLM 1,3 procent, na een sterke update van Easyjet. Fugro verloor 2,4 procent, terwijl Galapagos 1,4 procent prijsgaf. Just Eat Takeaway daalde met 1,3 procent. Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 1,6 procent. Accsys maakte een koersval van 10 procent na een forse opleving op dinsdag zonder nieuws. Bron: ABM Financial News

