Easyjet verwacht winstconsensus te overtreffen

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet verwacht de verwachtingen van analisten voor de brutowinst in het gebroken boekjaar 2023 te overtreffen, nadat de omzet in het eerste kwartaal steeg. Dit bleek woensdag uit cijfers van de luchtvaartmaatschappij. Easyjet verwacht in boekjaar 2023 een hogere winst voor belastingen te boeken dan de 126 miljoen pond waar de analistenconsensus op rekent. In de kwartaal eindigend op 31 december, boekte de luchtvaartmaatschappij een aangepast verlies voor belastingen van 133 miljoen pond tegenover een verlies van 213 miljoen pond in het eerste kwartaal van het boekjaar 2022. Deutsche Bank mikte voorafgaand aan de cijfers op een winst voor belastingen van 128 miljoen pond. De omzet kwam uit op krap 1,5 miljard pond ten opzichte van 805 miljoen pond een jaar eerder. Drie analisten geraadpleegd door FactSet mikten op net geen 1,4 miljard pond. Easyjet zei dat het profiteerde van een sterke vraag en dat de vakantievluchten eveneens populair waren. De capaciteit trok in het afgelopen kwartaal aan met 20,2 miljoen bezette stoelen, in lijn met de eigen verwachtingen. De bezettingsgraad bedroeg 87 procent tegen 77 procent een jaar eerder. Wat betreft de Nederlandse markt maakte EasyJet vandaag ook bekend dat het deze zomer met meer nieuwe toestellen zal vliegen. “Zes van de negen EasyJet toestellen op Schiphol zullen deze zomer Airbus A320NEOs zijn, vergeleken met vier vorig jaar", aldus country manager William Vet. "EasyJet wordt hiermee de luchtvaartmaatschappij op de luchthaven met relatief gezien de meeste nieuwe generatie toestellen." De NEOs zijn de nieuwste generatie toestellen en gebruiken 15 procent minder brandstof en stoten 15 procent minder CO2 uit dan de vorige generatie. Daarnaast zijn ze meer dan de helft stiller bij het opstijgen en landen, zo claimt Easyjet. Bron: ABM Financial News

