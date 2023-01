Beursblik: Brenntag beter gepositioneerd dan Azelis en IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley is gestart met het volgen van de chemische distributeurs, wat uitmondde in een Overwogen advies voor Brenntag en een Gelijkgewogen advies voor zowel Azelis als IMCD. Nu klanten hun voorraden terugbrengen, verwacht Morgan Stanley dat de conversiemarge van Azelis en IMCD met 2 tot 3 procentpunt zal dalen in de komende twee jaar. Morgan Stanley vindt dat Brenntag het best is gepositioneerd. Bron: ABM Financial News

