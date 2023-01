Alstom ziet orders en omzet oplopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alstom Design & Styling

(ABM FN-Dow Jones) Alstom heeft in de afgelopen negen maanden de omzet en de orderinstroom zien stijgen en handhaafde de outlook voor dit jaar en de doelstellingen voor de middellange termijn. Dit bleek uit een update van de Franse multinational woensdag voorbeurs. Alstom boekte in de negen maanden tot en met 31 december een omzet van 12,3 miljard euro, goed voor een autonome stijging van 6 procent op jaarbasis. De nieuwe orders kwamen uit op 15,2 miljard euro, een plus van 6 procent, en autonoom van 3 procent. Het orderboek van Alstom bedroeg eind 2022 84,6 miljard euro. Outlook Voor het lopende boekjaar rekent Alstom nog altijd op een aangepaste EBIT-marge van 5,1 tot 5,3 procent en een vrije kasstroom tussen de 100 en 300 miljoen euro. Het bedrijf bevestigde woensdag nogmaals de doelstellingen voor het boekjaar 2024/2025. De aangepaste EBIT-marge moet vanaf dan tussen de 8 en 10 procent liggen. En om dat te realiseren wil het bedrijf tot dan een omzetgroei van circa 5 procent per jaar realiseren. Bron: ABM Financial News

