Beursblik: licht meevallend kwartaal ASML

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. De omzet lag fractioneel hoger dan de bank had voorzien en de marge was met 51,5 procent duidelijk hoger dan de verwachte 49,3 procent. Daarnaast zei ASML voor dit jaar op meer dan 25 procent omzetgroei te rekenen na een omzet van 21,1 miljard euro in 2022. Dat is iets meer dan de 24 procent groei waarop de zakenbank rekende. De analistenconsensus was met 25,3 miljard euro duidelijk te voorzichtig, aangezien ASML zelf rekent op minimaal 26,5 miljard euro. De brutomarge zal slechts beperkt stijgen. Jefferies verklaart dit door de stijgende kosten en een lagere groei van de installed base. De bank mikt nu nog op een marge van 52 procent voor dit jaar, maar vreest dat dit wellicht iets te optimistisch is. "Maar in 2025 blijft ASML rekenen op een marge van 55 procent en op 58 procent in 2030", nuanceerde de analisten. Jefferies heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 700,00 euro. Bron: ABM Financial News

