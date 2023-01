Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,2 procent lager op 746,40 punten.

Beleggers blijven zich focussen op macro-economische cijfers en bedrijfsresultaten.

"Het belangrijkste punt deze week zijn de bedrijfsresultaten", aldus strateeg John Roe van Legal & General Investment Management. Tot dusver is het cijferseizoen nog niet gepaard gegaan met enorme neerwaartse bijstellingen van de verwachtingen of van de consensus voor het komende jaar, zo voegde Roe toe.

"Iedereen was bezorgd dat het een cijferseizoen zou worden waarop de taxaties van analisten op omlaag zouden gaan, dus als er niets gebeurt, lijkt dat samen te vallen met het idee dat een recessie in de VS nog niet aanstaande is."

"De markt zoekt naar een bevestiging dat de rally aan het begin van het jaar duurzaam is. Elk cijfer is van belang", meent analist Antonio Cavarero van Generali Insurance Asset Management.

"De economie kan mogelijk een recessie voorkomen", aldus hoofdeconoom Bill Adams van Comerica Bank in Dallas.

"De eerste helft van de winter is voorbij zonder dat er energietekorten waren. Bovendien heropent de Chinese economie en lopen de hypotheekrentes wat terug van de pieken van afgelopen herfst. Desondanks laten diverse indicatoren zien dat een recessie op korte termijn kan plaatsvinden", zo waarschuwde Adams.

De economische activiteit in de VS kromp in januari minder hard, maar bleef bijzonder zwak, vindt econoom Chris Williamson van S&P na cijfers op dinsdag. De samengestelde inkoopmanagersindex ging van 45,0 naar 46,6. Een cijfer van 50 wijst op nulgroei.

De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat handelaren de laatste Amerikaanse economische cijfers verwerkten in hun inschatting van de balans tussen vraag en aanbod. Een maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent lager op 80,13 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

"De prijzen van ruwe olie tuimelden omlaag na een dosis slecht nieuws over de economie: zowel de productie- als de dienstensector bleven krimpen en veel bedrijfsresultaten waren in mineur", zei Edward Moya van Oanda. "De meeste koppen ondersteunden niet het idee dat de vooruitzichten aan het verbeteren zijn."

In de Aziatische handel vanochtend herstelden de olieprijzen licht op 80,33 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0893. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0884 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0871 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de laatste drie maanden van 2022 aan de verwachtingen voldaan, waarbij de marge meeviel, en rekent voor dit jaar op meer dan 25 procent groei. Zoals gebruikelijk gaf ASML woensdag ook een outlook af voor het lopende eerste kwartaal. Dat zal een omzet opleveren van 6,1 en 6,5 miljard euro met een marge van 49 tot 50 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.016,95 punten. De Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 33.733,96, en technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 11.334,27 punten.