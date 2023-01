Tesla wil miljardenuitbreiding gigafabriek Nevada Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft plannen om 3,6 miljard dollar te investeren in de uitbreiding van zijn gigafabriek in Nevada, waar momenteel batterijen en andere onderdelen worden geproduceerd voor elektrische voertuigen. Dit maakte Tesla dinsdag bekend. Tesla liet weten dat de uitbreiding de opening van twee nieuwe fabrieken omvat, gericht op de productie van batterijcellen en van de hybride truck. Door de uitbreiding van de fabriek komen er 3.000 banen bij. Tesla verwacht dat de nieuwe faciliteit capaciteit heeft om jaarlijks genoeg batterijen te maken voor 2 miljoen auto's. Begin januari liet Tesla weten dat het 1,3 miljoen auto's heeft afgeleverd. Analisten verwachten dat Tesla dit jaar 1,9 miljoen auto's aflevert. Bron: ABM Financial News

