ASML rekent op meer dan 25% omzetgroei in 2023

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in de laatste drie maanden van 2022 aan de verwachtingen voldaan, waarbij de marge meeviel, en rekent voor dit jaar op meer dan 25 procent groei. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de halfgeleidergigant uit Veldhoven. CEO Peter Wennink wees in een toelichting op de onzekerheid door de inflatie, stijgende rente, recessievrees en geopolitieke ontwikkelingen gerelateerd aan de exportregels. "Maar onze klanten hebben aangegeven te verwachten dat de markt in de tweede helft van het jaar zal herstellen", zei hij. Daardoor blijft de vraag sterk. In het vierde kwartaal boekte ASML op een omzet van ruim 6,4 miljard euro en een brutomarge van 51,5 procent een nettowinst van 1,8 miljard euro, ofwel 4,60 euro per aandeel. De orderinstroom kwam uit op 6,3 miljard euro, waarvan 3,4 miljard euro voor EUV. Dat was een kwartaal eerder nog 8,9 miljard euro. ASML rekende voor het vierde kwartaal op 6,1 tot 6,6 miljard euro aan omzet met een brutomarge van circa 49 procent. De analistenconsensus mikte op 6,4 miljard euro en dacht dat de margedoelstelling van ASML zou kloppen. Omdat ASML systemen versneld bij klanten aflevert en ter plekke test, kan een deel van de omzet pas op een later tijdstip worden geboekt. Zo schuift volgens ASML ongeveer 3,1 miljard euro aan omzet door van 2022 naar 2023. Eerder was dit 2,2 miljard euro. Verder meldde ASML een uitkering van een brandverzekering in Berlijn, wat gunstig uitpakte voor de marge. Jaarcijfers In heel het afgelopen jaar kwam de omzet van ASML uit op 21,2 miljard euro met een brutomarge van 50,5 procent. Dit leverde een nettowinst op van 5,6 miljard euro, of 14,14 euro per aandeel. ASML rekende voor 2022 op een jaaromzet van 21,1 miljard euro met een brutomarge die de 50 procent zou naderen. Extra kosten door de hoge inflatie en om de capaciteit te vergroten, drukten de marge, gaf het bedrijf al eerder aan. Analisten hadden ook alle vertrouwen in deze jaaroutlook van ASML. In 2021 bedroeg de omzet 18,6 miljard euro. Toen verdiende de halfgeleiderspecialist 5,9 miljard euro. ASML eindigde 2022 met een orderboek van 40,4 miljard euro. ASML zal over 2022 een dividend uitkeren van 5,80 euro per aandeel, een stijging van 5,5 procent. Outlook Zoals gebruikelijk gaf ASML woensdag ook een outlook af voor het lopende eerste kwartaal. Dat zal een omzet opleveren van 6,1 en 6,5 miljard euro met een marge van 49 tot 50 procent. De analistenconsensus ging uit van 6,1 miljard euro en een marge van 51,4 procent. Morgan Stanley waarschuwde in aanloop naar de cijfers van vandaag voor een magere outlook, met op kwartaalbasis een omzetdaling van 16 procent. Verder zei ASML voor dit jaar te rekenen op een omzetgroei van meer dan 25 procent. Lange termijn In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent, zo onthulde het bedrijf op de beleggersdag vorig jaar. Bron: ABM Financial News

