Minder vraag naar chips Texas Instruments

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments heeft in het vierde kwartaal de winst minder zien dalen dan verwacht, hoewel de vraag naar halfgeleiders afnam, behalve in de auto-industrie. Dat maakte de Amerikaanse chipfabrikant dinsdag nabeurs bekend.

Het aandeel reageerde in de handel nabeurs weinig op het bericht, omdat beleggers dit nieuws al hadden verwacht.

Het bedrijf boekte een nettowinst van 1,96 miljard dollar, of 2,13 dollar per aandeel, tegen 2,14 miljard, of 2,27 per aandeel een jaar eerder. De winst was hoger dan de 1,98 dollar per aandeel waar analisten gemiddeld op rekenden.

De omzet daalde licht van 4,83 miljard naar 4,76 miljard dollar. Ook hier was een sterkere daling tot 4,61 miljard voorspeld door de analisten.

Vorig kwartaal leek de verkoop van chips voor auto's de enige groeiaanjager, en dat bleek dit kwartaal bewaarheid. "Zoals verwacht was de vraag zwakker in alle eindmarkten behalve in de auto-industrie", bevestigde topman Rich Templeton.

Voor het eerste kwartaal rekent Texas Instruments op een winst van 1,64 tot 1,90 dollar per aandeel, bij een omzet van 4,17 miljard tot 4,53 miljard dollar. Analisten zouden gemiddeld 1,86 dollar per aandeel verwachten, bij een omzet van 4,41 miljard dollar.

Het aandeel Texas Instruments daalde de afgelopen twaalf maanden slechts 1 procent en dat is erg goed vergeleken met de rest van de sector.