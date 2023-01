Wall Street sluit verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, na winst op maandag, terwijl bedrijfsresultaten gemengde reacties opleverden.

De S&P500 sloot 0,1 procent lager op 4.016,95 punten. De Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 33.733,96, en technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 11.334,27 punten.

"De test van de markt is deze week en volgende week", zei Quincy Krosby van LPL Financial. Met name de toon van de vooruitblik die bedrijven geven zal cruciaal zijn. Vooralsnog geeft ze die toon " een voldoende", maar geen hoog cijfer.

Wel is de markt gestegen sinds het begin van de kwartaalcijfers, met een winst van 3 procent voor de S&P500 in de laatste twee handelsdagen.

Dinsdag werd de handel in tientallen aandelen aan de New York Stock Exchange tijdelijk stilgelegd, waaronder Verizon, Nike, McDonald's, AT&T en Morgan Stanley. Het is onduidelijk waarom.

Maandag waren techaandelen in trek, net als voor het weekend, wat vooral de Nasdaq aan een overtuigende winst hielp.

Dinsdagmiddag kwam S&P met cijfers over de Amerikaanse economie. De economische activiteit kromp in januari minder hard, gezien de stijging van de inkoopmanagersindexen voor dienstensector en industrie, maar bleef desondanks bijzonder zwak, volgens econoom Chris Williamson. De samengestelde index ging van 45,0 naar 46,6. Een cijfer van 50 wijst op nulgroei.

De euro/dollar bleef sterk en noteerde rond 1,0884.

De olieprijs daalde op de stevige krimpcijfers voor de Amerikaanse economie. Een maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent lager op 80,13 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Er waren veel bedrijfscijfers.

General Electric boekte meer winst dan verwacht, maar de vooruitblik was aan de magere kant, afgezet tegen de inschattingen vooraf van analisten. De vraag naar straalmotoren en apparatuur voor elektriciteitsnetwerken was sterk. Het aandeel sloot 1,2 procent hoger.

3M presteerde aan de onderkant van de verwachtingen voor 2022. De aangepaste winst per aandeel van 10,10 dollar zat aan de onderkant van de in oktober afgegeven bandbreedte, nadat eerder nog 10,30 als ondergrens was aangegeven. Het aandeel verloor 6,2 procent.

Halliburton meldde een meevallende winst, terwijl de omzet van de oliedienstverlener opliep van 4,3 miljard naar 5,6 miljard dollar. Het aandeel verloor 1,8 procent.

Johnson & Johnson sloot vrijwel vlak, herstellend van een dip aan het begin van de handel. Het farmaceutische bedrijf boekte 26 procent minder winst in het kwartaal, maar de aangepaste winst viel toch mee. De omzet daalde ook minder sterk dan verwacht, met 4 procent.

De Amerikaanse justitie gaat Google-eigenaar Alphabet aanklagen in verband met de dominantie op de digitale advertentiemarkt, meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Aandelen Alphabet sloten 2 procent in de min.

Nabeurs kwam technologiereus Microsoft met cijfers. De omzetgroei viel tegen, vooral bij de verkoop van personal computers, maar omdat de groei bij de clouddivisie Azure meeviel, ging het aandeel nabeurs toch 4 procent omhoog.

Ook Texas Instruments kwam nabeurs met resultaten. Het aandeel was nabeurs niet veranderd, nadat het bedrijf de eigen verwachtingen niet haalde. "Zoals verwacht was de vraag zwakker in alle eindmarkten behalve in de auto-industrie", bevestigde topman Rich Templeton. De outlook voor de winst in het komende kwartaal was mager.