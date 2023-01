Cloud blijft groeien bij Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft stelde dinsdag nabeurs iets teleur met zijn omzetcijfer over het afgelopen kwartaal, vooral door zwakke vraag naar personal computers, maar de sterker dan verwachte groei bij het cloudbedrijf zorgde toch voor een positieve reactie op de beurs.

Het aandeel steeg nabeurs 4 procent na de resultaten.

De winst van Microsoft daalde met ruim 12 procent in het kwartaal van de feestdagen, voordat het bedrijf een ontslagronde aankondigde die duizenden medewerkers hun baan gaat kosten.

De winst was 16,43 miljard dollar in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar, of 2,20 dollar per aandeel, tegen 2,48 dollar een jaar eerder. Bijzondere posten waaronder ontslagvergoedingen en afwaarderingen zouden de winst met 0,12 dollar hebben gedrukt. Gemiddeld was vooraf gerekend op een minder grote winstdaling tot 2,29 dollar.

De omzet steeg van 51,7 miljard naar 52,75 miljard dollar. Dit was ook iets minder dan de analistenconsensus van 53 miljard dollar, volgens FactSet, of 53,1 miljard, volgens Gartner.

Toch steeg het aandeel na de publicatie met 4 procent, na een vlak slot in de reguliere handel.

De clouddivisie zag de omzet stijgen van 18,33 miljard naar 21,50 miljard dollar. Dit was juist iets sterker dan de 21,43 miljard die analisten volgens FactSet voorspelden. Azure groeide 31 procent.

Het personal computer-segment zag de omzet dalen van 17,5 miljard naar 14,2 miljard dollar. Hier was gerekend op 14,8 miljard. Na sterke verkopen in 202 en 2021 was de daling van de verkopen dramatisch, volgens analisten.



Microsoft zet ook steeds meer in op kunstmatige intelligentie. Maandag werd bekend dat het bedrijf miljarden dollars extra investeert in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een populaire bot die essays kan schrijven.

Ook computerspelletjes en consoles blijven belangrijk. Microsoft wil Activision Blizzard overnemen voor 69 miljard dollar, maar dat plan stuit op veel weerstand. De Federal Trade Commission stapte in de VS naar de rechter om de overname te blokkeren en ook de Europese Commissie bezwaren zou hebben.