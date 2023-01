Wall Street blijft dichtbij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven dinsdagavond dichtbij huis, na winst op maandag, terwijl bedrijfsresultaten gemengde reacties opleverden.

De S&P500 stond nagenoeg vlak met nog een uur handel te gaan op 4.020,61 punten. De Dow Jones-index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq stond 0,1 procent lager.

"De test van de markt is deze week en volgende week", zei Quincy Krosby van LPL Financial. Met name de toon van de vooruitblik die bedrijven geven zal cruciaal zijn. Totnogtoe vindt ze die toon "voldoende", maar geen hoog cijfer. Wel is de markt gestegen sinds het begin van de kwartaalcijfers, met een winst van 3 procent voor de S&P500 in de laatste twee handelsdagen.

Dinsdag werd de handel in tientallen aandelen aan de New York Stock Exchange tijdelijk stilgelegd, waaronder Verizon, Nike, McDonald's, AT&T en Morgan Stanley. Het is onduidelijk waarom.

Maandag waren techaandelen in trek, net als voor het weekend, wat vooral de Nasdaq aan een overtuigende winst hielp.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is er "massaal gespeculeerd op een daling van de Nasdaq 100-index. Deze beleggers en speculanten zitten nu in een ‘pain trade’: doordat de koersen van Amerikaanse aandelen verder stijgen, lijden zij steeds grotere verliezen en moeten zij hun posities indekken of terugdraaien. Dat leidt tot een zelfversterkend effect en dus verder stijgende koersen. Dit wordt door beleggers ook wel een 'melt-up' genoemd", aldus de marktkenner.

Over de economie zijn beleggers ondertussen weer wat positiever, volgens Wiersma. "De kans dat de Fed voor een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie kan zorgen, wordt nu weer iets hoger ingeschat." Het rentebesluit van de Federal Reserve staat voor volgende week woensdag gepland.

In de middag kwam S&P met cijfers over de Amerikaanse economie. De economische activiteit kromp in januari minder had, gezien de stijging van de inkoopmanagersindexen voor dienstensector en industrie, maar bleef desondanks bijzonder zwak, volgens econoom Chris Williamson. De samengestelde index ging van 45,0 naar 46,6. Een cijfer van 50 wijst op nulgroei.

De euro/dollar noteerde rond 1,0882. De olieprijs daalde bijna 2 procent tot 80,08 dollar.

Bedrijfsnieuws

Er waren veel bedrijfscijfers.

General Electric boekte meer winst dan verwacht, maar de vooruitblik was aan de magere kant. Het aandeel stond licht hoger.

3M presteerde aan de onderkant van de verwachtingen voor 2022. De aangepaste winst per aandeel van 10,10 dollar zat aan de onderkant van de in oktober afgegeven bandbreedte, nadat eerder nog 10,30 als ondergrens was aangegeven. Het aandeel verloor 5 procent.

Halliburton meldde een meevallende winst, terwijl de omzet van de oliedienstverlener opliep van 4,3 miljard naar 5,6 miljard dollar. Het aandeel zakte 1,6 procent.

Johnson & Johnson noteerde vrijwel vlak, herstellend van een dip aan het begin van de handel. Het farmaceutische bedrijf boekte 26 procent minder winst in het kwartaal, maar de aangepaste winst viel toch mee. De omzet daalde ook minder sterk dan verwacht, met 4 procent.

Nabeurs komt technologiereus Microsoft met cijfers. De omzetgroei zal waarschijnlijk de traagste in zes jaar tijd zijn.

Ook Texas Instrument komt nabeurs met resultaten.

De Amerikaanse justitie gaat Google-eigenaar Alphabet aanklagen in verband met de dominantie op de digitale advertentiemarkt, meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Aandelen Alphabet noteren 2 procent in de min.