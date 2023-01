Update: Novartis krijgt boete voor misbruik marktpositie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische mededingingsautoriteit heeft Novartis een boete van 2,8 miljoen euro opgelegd, voor misbruik van zijn marktpositie ten opzichte van rivaal Roche. Dat maakte de Belgische toezichthouder dinsdag bekend. Novartis en Roche hadden tussen november 2013 en eind 2015 samen een dominante positie met de farmaceutische producten Lucentis en Avastin voor de behandeling van leeftijdsgebonden degeneratie van het netvlies. Novartis, dat Lucentis produceert, bleef oogheelkundigen, ziekenhuizen en autoriteiten waarschuwen voor off-label gebruik van het product Avastin van Roche. Het mededingingscollege heeft die waarschuwingen als misleidend beoordeeld, omdat er studies waren gepubliceerd waaruit bleek dat die waarschuwing mogelijk niet gerechtvaardigd was. Novartis laat in een reactie aan ABM Financial News weten teleurgesteld te zijn dat de Belgische Mededingingsautoriteit een besluit heeft uitgevaardigd waarin wordt vastgesteld dat Novartis het mededingingsrecht heeft geschonden met betrekking tot behandelingen voor neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie. "Wij weerleggen met klem alle beschuldigingen met betrekking tot vermeende concurrentiebeperkende praktijken en hebben deze vanaf het begin krachtig betwist. Wij zijn overtuigd dat we altijd correct en in overeenstemming met de mededingingswetgeving en in het belang van patiënten hebben gehandeld. Wij bestuderen het besluit zorgvuldig om onze volgende stappen te overwegen", aldus Gina Volkaert, woordvoerder van Novartis in België. Update: om reactie Novartis toe te voegen. Bron: ABM Financial News

