Novartis krijgt boete voor misbruik marktpositie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische mededingingsautoriteit heeft Novartis een boete van 2,8 miljoen euro opgelegd, voor misbruik van zijn marktpositie ten opzichte van rivaal Roche. Dat maakte de Belgische toezichthouder dinsdag bekend. Novartis en Roche hadden tussen november 2013 en eind 2015 samen een dominante positie met de farmaceutische producten Lucentis en Avastin voor de behandeling van leeftijdsgebonden degeneratie van het netvlies. Novartis, dat Lucentis produceert, bleef oogheelkundigen, ziekenhuizen en autoriteiten waarschuwen voor off-label gebruik van het product Avastin van Roche. Het mededingingscollege heeft die waarschuwingen als misleidend beoordeeld, omdat er studies waren gepubliceerd waaruit bleek dat die waarschuwing mogelijk niet gerechtvaardigd was. Bron: ABM Financial News

