Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, na relatief geruststellend nieuws over de economie van de eurozone en een lagere start op Wall Street.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,2 procent op 453,38 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.093,11 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent hoger op 7.050,48 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.757,36 punten.

"De markt ziet een verminderd risico op een recessie", aldus analisten van SEB. En dit werd bevestigd door cijfers van S&P.

Vanochtend bleek dat de economie van de eurozone weer is gegroeid in januari. De samengestelde index voor de dienstensector en industrie steeg van 49,3 naar 50,2. Dat is hoger dan de door economen voorziene 49,7.

"De eurozone is terug in de groeimodus aan het begin van 2023", aldus S&P. Een signaal dat de eurozone mogelijk een recessie weet te ontlopen, zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Maar, zo waarschuwt de econoom, "we zijn er nog niet". De vraag blijft dalen, en als de inflatie weer gaat stijgen, versterkt dit ook de roep om meer renteverhogingen.

In de middag kwam S&P met cijfers over de Amerikaanse economie. De economische activiteit kromp in januari minder had, gezien de stijging van de inkoopmanagersindexen voor dienstensector en industrie, maar bleef desondanks bijzonder zwak, volgens econoom Chris Williamson. De samengestelde index ging van 45,0 naar 46,6. Een cijfer van 50 wijst op nulgroei.

Olie werd goedkoper, na een aantal dagen van stijgingen. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 80,11 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 86,46 dollar werd betaald, een daling van 1,9 procent.

De euro/dollar was stabiel op 1,0871. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0861 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Farmaciebedrijven en retailers waren de sterkste verliezers, terwijl technologie en verzekeringen winst boekten.

Mijnbouwers verloren ook terrein, hoewel de goudprijs licht steeg.

"Een zwakkere dollar, de heropening van China en een vertragende mondiale economie hebben het kostbare metaal omhoog geholpen in de afgelopen maanden", aldus Laith Khalaf van AJ Bell.

In Parijs was reclamemaker Publicis de sterkste stijger, gevolgd door Engie.

Brillenmaker EssilorLuxottica en shampoofabrikant L'Oreal eindigden onderaan met beperkte verliezen.

In Frankfurt waren er plussen voor energiebedrijven E.ON en RWE, en transportfabrikanten Daimler Truck en Airbus. Herverzekeraar Muenchener Rueckversicherungen eindigde bovenaan met een winst van 1,7 procent.

Retailer Zalando verloor 2,3 procent en Sartorius eindigde onderaan met een min van 3,8 procent.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld en bleven dichtbij huis. De S&P500 index daalde 0,1 procent.