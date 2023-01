Beursblik: resultaat en outlook JDE Peet's iets onder verwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aangepaste EBIT en de outlook die JDE Peet's dinsdag tijdens een beleggersdag presenteerde, zijn iets aan de magere kant. Dit oordeelden analisten van Jefferies dinsdag. Het aandeel stijgt desondanks meer dan 5 procent, wat suggereert dat dit alles al ruimschoots was ingeprijsd, volgens de analisten. Met een 3,3 procent hogere brutowinst in 2022 wist JDE Peet's wel de eigen outlook te halen, maar de autonome omzetgroei van 11,3 was onder de verwachting van de analisten van 13 procent. De consensus lag op 11 procent. De winst per aandeel van 1,91 dollar was beter dan de 1,85 dollar die werd verwacht. De aangepaste EBIT daalde autonoom met 9 procent, waar de marktconsensus rekende op 5 procent en Jefferies op 10 procent krimp. Voor 2023 rekent het koffiebedrijf op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent. Hier zit de markt op 3,5 procent. De aangepaste EBIT zal met een laag enkelcijferig percentage stijgen, waar de analistenconsensus rekening houdt met 4,3 procent en Jefferies met 4,5 procent. Volgens de analisten van Jefferies wordt 2023 een jaar met twee gezichten voor JDE Peet's, met een daling van de aangepaste EBIT in de eerste zes maanden van 15 procent en een groei in de tweede jaarhelft van 25 procent. Jefferies heeft een Houden advies op JDE Peet's en een koersdoel van 28,20 euro. Het aandeel stijgt kort voor het slot zo'n 5,5 procent op 29,26 euro. Bron: ABM Financial News

