Technische problemen op NYSE

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Bij de start van de handel op de New York Stock Exchange was er sprake van een technische storing. Hierdoor waren er rare koersbewegingen in een serie aandelen, waaronder bijvoorbeeld Shell en Unilever, maar ook bijvoorbeeld Exxon Mobil, Morgan Stanley en Nike. Dit betekende dat de handel kortstondig stil werd gelegd in deze aandelen. Bron: ABM Financial News

