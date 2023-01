Wall Street richting lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent in het rood. Wall Street doet een stap terug na een positieve beursdag op maandag. Opnieuw waren techaandelen in trek, net als voor het weekend, wat vooral de Nasdaq aan een overtuigende winst hielp. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING wordt "massaal gespeculeerd op een daling van de Nasdaq 100-index. Deze beleggers en speculanten zitten nu in een ‘pain trade’: doordat de koersen van Amerikaanse aandelen verder stijgen, lijden zij steeds grotere verliezen en moeten zij hun posities indekken of terugdraaien. Dat leidt tot een zelfversterkend effect en dus verder stijgende koersen. Dit wordt door beleggers ook wel een 'melt-up' genoemd", aldus de marktkenner. Over de economie zijn beleggers ondertussen weer wat positiever, volgens Wiersma. "De kans dat de Fed voor een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie kan zorgen, wordt nu weer iets hoger ingeschat." "Of dit optimisme kan worden vastgehouden, hangt voor een belangrijk deel af van de komende kwartaalcijfers en de uitkomst van de beleidsvergadering van de Fed", aldus de marktkenner. Het rentebesluit van de Federal Reserve staat voor volgende week woensdag gepland. Dinsdag is een drukke dag met veel bedrijfscijfers. Onder meer 3M, Johnson & Johnson, General Electric, Microsoft en Texas Instruments openen de boeken. Op macro-economisch vlak is er aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindex voor januari. De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0873. De olieprijs schommelt rond de 82 dollar. Bedrijfsnieuws Johnson & Johnson heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hoger dan verwachte winst behaald. De afgegeven outlook voor 2023 is sterk. Het aandeel noteert voorbeurs toch een procent lager. 3M kende een moeizaam jaar, waarin de winst aan de onderkant van de bandbreedte uitkwam. De maker van onder meer Post-its wees op de uitdagende marktomstandigheden en schrapt wereldwijd 2.500 banen. Het aandeel lijk 4,5 procent in het rood te gaan openen. General Electric heeft in het vierde kwartaal van 2022 beter gepresteerd dan de markt voorzag, maar kwam wel met een magere outlook voor dit jaar. Het aandeel stijgt voorbeurs 2 procent. Halliburton heeft in het vierde kwartaal flink meer omzet behaald en de winst hoger zien uitvallen dan analisten hadden verwacht. Het aandeel van de oliedienstverlener stijgt voorbeurs rond een half procent. Lockheed Martin heeft in het vierde kwartaal de winst zien dalen, maar boekte per aandeel wel meer winst dan verwacht. De Amerikaanse defensiespecialist lijkt dinsdag anderhalf procent hoger te gaan openen. Verizon behaalde in 2022 een winst die conform de eigen verwachting was, maar de outlook voor het lopende boekjaar is voorzichtig. Het aandeel daalt voorbeurs 2,5 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat Google-eigenaar Alphabet aanklagen vanwege de dominantie van de zoekmachinereus op de digitale advertentiemarkt. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Aandelen Alphabet noteren voorbeurs ruim een procent in de min. AmerisourceBergen verandert de bedrijfsnaam in Cencora. Dit maakte de Amerikaanse groothandel voor geneesmiddelen dinsdag bekend. Het aandeel beweegt voorbeurs nauwelijks. Slotstanden De S&P 500 won maandag 1,2 procent op 4.019,81 punten, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 33.629,56 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 11.364,41 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.