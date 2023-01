Winstmeevaller voor Halliburton Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het vierde kwartaal flink meer omzet behaald en de winst hoger zien uitvallen dan analisten hadden verwacht. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse oliedienstverlener. CEO Jeff Miller zei in een toelichting dat hij verwacht dat de winst in 2023 en daarna verder zal aandikken. Afgelopen jaar boekte Halliburton zowel internationaal als op de Amerikaanse thuismarkt "sterke marges". In het vierde kwartaal verbeterde de omzet 4,3 miljard naar 5,6 miljard dollar en onder de streep resteerde een nettowinst van 656 miljoen dollar, of 0,72 dollar per aandeel, tegenover 824 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2021. De markt rekende op een winst per aandeel van 0,67 dollar. In heel 2022 steeg de omzet van Halliburton met 33 procent naar 20,3 miljard dollar. De winst ging van net geen 1,5 miljard naar ruim 1,5 miljard dollar, ofwel 1,73 dollar per aandeel. Halliburton besloot het dividend met 33 procent te verhogen. Het aandeel Halliburton stijgt dinsdag voorbeurs ruim een procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.