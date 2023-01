Tegenvallende cijfers 3M Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft in 2022 aan de onderkant van verwachtingen gepresteerd en kondigde een grote ontslagronde aan. Dit bleek uit het kwartaalbericht van de maker van producten als Post-its en Scotch plakband dinsdagmiddag. In oktober stelde 3M de outlook opnieuw neerwaarts bij. Het bedrijf ging sindsdien voor 2022 uit van een aangepaste winst per aandeel van 10,10 tot 10,35 dollar tegen eerder 10,30 tot 10,80 dollar. Dinsdag bleek de winst uitgekomen op 10,10 dollar per aandeel, dus aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte, op een jaaromzet van 34,2 miljard dollar, een daling van 3 procent. 3M rekende voor 2022 op een omzetdaling van 3,0 tot 3,3 procent. Autonoom groeide het in twee nieuwe bedrijven op te splitsen 3M nog wel altijd met 1,2 procent. Dat is echter minder dan de verwachte bandbreedte van 1,5 tot 2,0 procent. Outlook Voor 2023 rekent 3M op een daling van de aangepaste omzet met 2 tot 6 procent. Autonoom blijft de krimp beperkt tot 0 tot 3 procent. De aangepaste winst per aandeel daalt hierdoor naar 8,50 tot 9,00 dollar. Dat was 9,88 dollar in 2022, uitgaande van eenzelfde vergelijkingsbasis. In een toelichting sprak CEO Mike Roman van uitdagende marktomstandigheden, die ook in 2023 aanhouden. Daarom schrapt 3M wereldwijd circa 2.500 banen, zei de topman dinsdag. In het eerste kwartaal neem 3M daartoe een reorganisatielast van 75 tot 100 miljoen dollar. Het aandeel 3M noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York bijna 4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

