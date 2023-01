Update: Europese beurzen licht in de min rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones)

De Europese beurzen noteerden dinsdag vlak tot licht lager na relatief geruststellend nieuws over de economie van de eurozone.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,5 procent op 452,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.051,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 7.029,97 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.754,90 punten.

"De markt ziet een verminderd risico op een recessie", aldus analisten van SEB. En dit werd bevestigd door cijfers van S&P.

Vanochtend bleek dat de economie van de eurozone weer is gegroeid in januari. De samengestelde index voor de dienstensector en industrie steeg van 49,3 naar 50,2. Dat is hoger dan de door economen voorziene 49,7.

"De eurozone is terug in de groeimodus aan het begin van 2023", aldus S&P. Een signaal dat de eurozone mogelijk een recessie weet te ontlopen, zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Maar, zo waarschuwt de econoom, "we zijn er nog niet". De vraag blijft dalen, en als de inflatie weer gaat stijgen, versterkt dit ook de roep om meer renteverhogingen.

Vanmiddag komt S&P met cijfers over de Amerikaanse economie.

Olie werd dinsdag iets goedkoper. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 81,58 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 88,13 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0860. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0887 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0861 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs waren de plussen in de meerderheid, in Frankfurt gold dat voor de minnen. Er was één aandeel met een koersuitslag van meer dan 2 procent en dat betrof die van het Franse Engie.

In Amsterdam viel de koersdaling van het aandeel Randstad van 1,5 procent op, na een adviesverlaging door ABN AMRO Oddo.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 won maandag 1,2 procent op 4.019,81 punten, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 33.629,56 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 11.364,41 punten.

(Update om kop volledig te vermelden)