UBS: Heropening China heeft slechts beperkte impact op Europese economie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De heropening van China na de coronacrisis heeft een relatief beperkte impact op de Europese economie. Dit stellen analisten van UBS dinsdag. China maakt volgens UBS slechts 4 procent uit van de Europese verkopen. Alleen in sectoren als duurzame consumentengoederen, de halfgeleiderindustrie en mijnbouw ligt de blootstelling aan China met 12 tot 18 procent beduidend hoger. De blootstelling aan de VS is veel groter, met 20 procent van de Europese verkopen die in Amerika worden gerealiseerd. Voor de meeste sectoren ligt de blootstelling aan de VS boven de 15 procent, zo stelde UBS. De voorziene groeivertraging in de VS en de zwakte van de Amerikaanse dollar zullen dan ook een beduidend grotere impact hebben op de Europese bedrijfswinsten dan de heropening van China, stelden de analisten. De heropening van China zal echter wel van belang zijn voor de aandelenmarkten, denkt UBS. Volgens de Zwitserse zakenbank is 50 tot 70 procent van de Chinese heropening inmiddels ingeprijsd. Bron: ABM Financial News

